Курс долара стабільний на закритті міжбанку

Долар коштує дешевше 27 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 28 февраля 2019 года остался на уровне 26,90 грн/доллар, курс в покупке 26,87 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,60 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5807 - 30,6041 грн/евро, российский рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8700 26,9000

EUR/UAH 30,5807 30,6041

RUB/UAH 0,4079 0,4085

Напомним, 27 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8800 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5894 - 30,6235 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 28 февраля составило 26,85 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8546 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже, чем установленный 27 февраля (27,0067 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 марта установлен на таком уровне: 2685,9165 гривен за 100 долларов (-13,3599 гривен).