Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Курс долара на міжбанку знаходиться вище рівня 27 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 27,04 грн/доллар, курс в покупке - 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0200 - 27,0450 грн/доллар, евро 30,6622 - 30,6852 грн/евро, российский рубль 0,4122 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0450

EUR/UAH 30,6622 30,6852

RUB/UAH 0,4122 0,4128

Напомним, 20 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0200 - 27,0450 грн/доллар, евро 30,6514 - 30,6771 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,00 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 2700,263 гривен за 100 долларов (-8,4933 гривен).