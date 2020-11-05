Курс долара на міжбанку стабільний після вчорашнього зниження

На відкритті міжбанку 5 листопада 2020 року курс долара в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився і перебуває на позначці 28,44 гривень, у купівлі - 28,42 гривень. Курс євро в продажу піднявся на 12 копійок - до 33,41 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні 28,4200 - 28,4400 грн/долар, євро 33,3935 - 33,4170 грн/євро, російський рубль 0,3627 - 0,3631 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 4 листопада торги закрилися в діапазоні 28,4300 - 28,4450 грн/долар, євро 33,2801 - 33,2977 грн/євро, російський рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України на 5 листопада 2020 року знизив офіційний курс долара на 9 копійок в порівнянні з попереднім днем - до 28,50 гривень. Таким чином, американська валюта почала дешевшати після тривалого зростання.

Офіційний курс гривні до долара на сьогодні встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.

Вибори в США і курс долара

Як вважають фінансові аналітики, вибори президента США сильно на курс долара не вплинуть. Вадим Іосуб з Альпарі в коментарі РБК-Україна розповів, що ринок враховує перемогу Джо Байдена як найбільш вірогідний результат. Проте навіть у разі перемоги Дональда Трампа серйозних курсових коливань не очікується.

Зазначимо, станом на ранок 5 листопада на виборах президента США лідирує Джо Байден. Американські ЗМІ відзначають, що для перемоги йому залишилося обійти Трампа в штаті Невада, де демократ утримує незначну перевагу.