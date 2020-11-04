Міжбанк другий день поспіль закрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара на міжбанку знизився (РБК-Україна)

На міжбанку 4 листопада 2020 року курс долара в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок - до 28,44 гривень, курс купівлі - до 28,53 гривень. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок - до 33,29 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні 28,4300 - 28,4450 грн/долар, євро 33,2801 - 33,2977 грн/євро, російський рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, вчора торги закрилися в діапазоні 28,5200 - 28,5500 грн/долар, євро 33,4054 - 33,4406 грн/євро, російський рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Що стосується офіційного курсу долара, то Національний банк на 5 листопада його трохи знизив.

Офіційний курс гривні до долара на завтра встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс долара перейшов до зниження після тривалого зростання протягом кількох років.