ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міжбанк другий день поспіль закрився зниженням курсу долара

Київ, Середа 04 листопада 2020 17:07
Міжбанк другий день поспіль закрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара на міжбанку знизився (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На міжбанку 4 листопада 2020 року курс долара в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок - до 28,44 гривень, курс купівлі - до 28,53 гривень. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок - до 33,29 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні 28,4300 - 28,4450 грн/долар, євро 33,2801 - 33,2977 грн/євро, російський рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Міжбанк другий день поспіль закрився зниженням курсу долара

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, вчора торги закрилися в діапазоні 28,5200 - 28,5500 грн/долар, євро 33,4054 - 33,4406 грн/євро, російський рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Що стосується офіційного курсу долара, то Національний банк на 5 листопада його трохи знизив.

Офіційний курс гривні до долара на завтра встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс долара перейшов до зниження після тривалого зростання протягом кількох років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка курсы валютМіжбанкКурс долара

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся