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Курс долара знову знизився: НБУ встановив курс на 24 травня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,47 гривень за долар, курс в покупці до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,58 гривень за євро.

Прогноз

Учасники ринку очікують корекції курсу на рівнях 27,45/27,55 з подальшим поверненням до рівнів 27,50-27,60 гривень/долар.

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