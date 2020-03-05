Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 березня 2020 року знизився на 12 копійок до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7200 грн/долар, євро 27,6442 - 27,6666 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7200 EUR/UAH 27,6442 27,6666 RUB/UAH 0,3684 0,3691

Нагадаємо, 4 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8400 грн/долар, євро 27,5763 - 27,6071 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 5 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 24,84 гривень за долар, курс євро знизився на 22 копійки до 27,70 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,56 (24,75 - 4 березня), продажу - 24,84 (25,01 - 4 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,27 (27,49 - 4 березня), продажу - 27,70 (27,92 - 4 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,47 - 4 березня), продажу 3,81 (3,83 - 4 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 24,7413 гривень за 1 долар (-0,1495 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 24,8908 гривень за 1 долар.