Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 січня 2020 року знизився на 2 копійки до 23,77 гривень за долар, курс купівлі до 23,74 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 26,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7700 грн/долар, євро 26,4724 - 26,5059 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3836 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7400 23,7700 EUR/UAH 26,4724 26,5059 RUB/UAH 0,3829 0,3836

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7900 грн/долар, євро 26,4914 - 26,5472 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 54 копійки до 23,97 гривень за долар, курс євро знизився на 53 копійки до 26,78 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,67 - 28 грудня), продажу - 23,97 (24,52 - 28 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,04 (26,28 - 28 грудня), продажу - 26,78 (27,31 - 28 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,55 - 28 грудня), продажу 3,89 (3,90 - 28 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 23,6785 гривень за 1 долар (-0,0077 гривень).