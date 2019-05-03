Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 травня 2019 року знизився на 11 копійок до 26,51 грн/долар, курс купівлі до 26,48 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 29,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4800 - 26,5100 грн/долар, євро 29,5675 - 29,5984 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4069 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4800 26,5100

EUR/UAH 29,5675 29,5984

RUB/UAH 0,4062 0,4069

Нагадаємо, 2 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6200 грн/долар, євро 29,7297 - 29,7718 грн/євро, російський рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,48 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 2648,0461 гривень за 100 доларів (-7,6781 гривень).