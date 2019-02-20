Курс долара знизився на міжбанку

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Міжбанківський курс долара знаходиться нижче рівня 27,10

Курс долара на міжбанку станом на 13:30 20 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 27,08 грн/долар, купівлі до 27,06 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,900 - 27,1200 грн/долар, євро 30,7281 - 30,7595 грн/євро, російський рубль 0,4114 - 0,4121 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,0800

EUR/UAH 30,6698 30,6897

RUB/UAH 0,4115 0,4123

Нагадаємо, 19 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,7365 - 30,7564 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 2718,5914 гривень за 100 доларів (-6,198 гривень).