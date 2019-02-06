Курс долара знизився на міжбанку

Долар подешевшав на 14 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 6 февраля 2019 года снизился на 14 копеек до 27,01 грн/доллар, курс в покупке до 26,98 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 30,74 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0150 грн/доллар, евро 30,7167 - 30,7484 грн/евро, российский рубль 0,4097 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9800 27,0150

EUR/UAH 30,7167 30,7484

RUB/UAH 0,4097 0,4107

Напомним, 5 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1200 - 27,1500 грн/доллар, евро 30,9547 - 30,9862 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 6 февраля составило 26,96 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9622 гривен за доллар, что на 25 копеек ниже, чем установленный 5 февраля (27,2199 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,96 грн/доллар, что на 25 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля установлен на таком уровне: 2696,4088 гривен за 100 долларов (-25,1766 гривен).