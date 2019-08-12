Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,19 гривень за долар, курс купівлі - 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 28,13 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 28,1087 - 28,1397 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1600 25,1900

EUR/UAH 28,1087 28,1397

RUB/UAH 0,3841 0,3847

Нагадаємо, 9 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1700 - 25,2100 грн/долар, євро 28,1702 - 28,2125 грн/євро, російський рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,09 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2509,0813 гривень за 100 доларів (-22,5748 гривень).