Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар трохи подорожчав на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 13 вересня 2019 року виріс на 3 копійки до 24,81 гривень за долар, курс купівлі до 24,78 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8150 грн/долар, євро 27,4320 - 27,4627 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3858 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7850 24,8150 EUR/UAH 27,4320 27,4627 RUB/UAH 0,3852 0,3858

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7550 - 24,7800 грн/долар, євро 27,3196 - 27,3447 грн/євро, російський рубль 0,3803 - 0,3808 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня, встановлений на такому рівні 2471,0681 гривень за 100 доларів (-12,0503 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 вересня - 2483,1184 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 13 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 24,86 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,61 (24,77 - 12 вересня), продажу - 24,86 (24,99 - 12 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,16 - 12 вересня), продажу - 27,54 (27,60 - 12 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 12 вересня), продажу 3,86 (3,85 - 12 вересня) грн за 10 рублів.