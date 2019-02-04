Курс долара знижується на міжбанку

Міжбанківський курс долара прискорив падіння

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 4 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,41 грн/доллар, в покупке 27,38 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,37 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,4400 - 27,4700 грн/доллар, евро 31,4023 - 31,4339 грн/евро, российский рубль 0,4177 - 0,4186 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3800 27,4100

EUR/UAH 31,3418 31,3707

RUB/UAH 0,4170 0,4177

Напомним, 1 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4850 - 27,5150 грн/доллар, евро 31,5390 - 31,5707 грн/евро, российский рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 2757,0704 гривен за 100 долларов (-17,0256 гривен).