Курс долара знижується на міжбанку

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Міжбанківський курс долара прискорив падіння

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 4 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,41 грн/долар, купівлі 27,38 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 31,37 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,4400 - 27,4700 грн/долар, євро 31,4023 - 31,4339 грн/євро, російський рубль 0,4177 - 0,4186 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3800 27,4100

EUR/UAH 31,3418 31,3707

RUB/UAH 0,4170 0,4177

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4850 - 27,5150 грн/долар, євро 31,5390 - 31,5707 грн/євро, російський рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 2757,0704 гривень за 100 доларів (-17,0256 гривень).