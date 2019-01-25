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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    25.01.2019 - 13:49
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс коливається нижче рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 25 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 14 копійок до 27,79 грн/долар, купівлі до 27,75 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 26 копійок до 31,51 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8700 - 27,9300 грн/долар, євро 31,5711 - 31,6249 грн/євро, російський рубль 0,4219 - 0,4249 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7500    27,7900

EUR/UAH     31,4740    31,5166

RUB/UAH     0,4195       0,4204

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9300 грн/долар, євро 31,7218 - 31,7759 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4244 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 2778,6528 гривень за 100 доларів (+8,2815 гривень).

НБУ підвищив довідковий курс долара Долар трохи виріс на готівковому ринку євро подешевшав
Теми: Курс долара
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