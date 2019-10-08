Курс долара знову знижується

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,04 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,53 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,66 (24,75 - 7 жовтня), продажу - 25,04 (25,17 - 7 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,00 (27,01 - 7 жовтня), продажу - 27,53 (27,65 - 7 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 7 жовтня), продажу 3,89 (3,89 - 7 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,80-25,15 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,80 гривень за долар, курс купівлі до 24,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 1 копійки до 27,23 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,69 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 жовтня (24,88). Таким чином, офіційний курс на 8 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, експерти значно поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020. Згідно з консенсус-прогнозом, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар. Таким чином, прогноз курсу покращено порівняно з попередньою оцінкою, зробленою у квітні 2019 року (28,0 грн/долар на 2019 рік і 29,18 грн/долар у 2020 році).