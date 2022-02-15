Курс долара різко знизився на міжбанку після інформації про відведення частини російських військ

Курс долара різко знизився на міжбанківському валютному ринку. Порівняно з відкриттям курс впав на 26 копійок і до 11:00 15 лютого торгувався на рівні 28,24 гривень - продаж, 28,22 гривень - купівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Це сталося після заяви військового відомства Росії про завершення навчань і повернення частини військ в місця постійної дислокації.

Аналогічна ситуація спостерігається і на російському ринку, де курс долара впав на 1 рубль до 75,6 рублів за долар.

Нагадаємо, сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,4800 - 28,5000 грн/долар, євро 32,2165 - 32,2363 грн/євро, російський рубль 0,3711-0,3715 грн/рубль.

Зазначимо, у понеділок, 14 лютого, Національний банк продав 377 млн доларів з метою згладжування коливань. Це дозволило погасити тимчасовий сплеск попиту на валюту вже в першу годину роботи валютного ринку.