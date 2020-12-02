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Курс долара різко знизився після двотижневого зростання

Київ, Середа 02 грудня 2020 16:30
Курс долара різко знизився після двотижневого зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 28,4367 гривень за 1 долар (-0,1216 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 28,5583 гривень за 1 долар.

Курс долара різко знизився після двотижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знизився після безперервного зростання з середини листопада.

Курс долара різко знизився після двотижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,49 гривень за долар, курс купівлі до 28,47 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 34,39 гривень за євро.

Прогноз

Протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.

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