ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара почав знижуватися на міжбанку

Київ, Середа 02 грудня 2020 10:20
Курс долара почав знижуватися на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується нижче рівня 28,50 гривень, євро - вище 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,49 гривень за долар, курс купівлі до 28,47 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 34,39 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4700 - 28,4900 грн/долар, євро 34,3718 - 34,3959 грн/євро, російський рубль 0,3764 - 0,3768 грн/рубль.

Курс долара почав знижуватися на міжбанку

Зазначимо, 1 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,5100 - 28,5300 грн/долар, євро 34,1948 - 34,2160 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3769 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 28,5583 гривень за 1 долар (+0,0621 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 28,4962 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає десятий день поспіль. Курс наблизився до максимуму з початку року, який був досягнутий 4 листопада - 28,60 гривень за долар.

Прогноз

Протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся