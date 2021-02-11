ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ підвищив курс долара після досягнення п'ятимісячного мінімуму

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 07:45
НБУ підвищив курс долара після досягнення п'ятимісячного мінімуму Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 27,7665 гривень за 1 долар (+0,1239 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,6426 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара після досягнення п'ятимісячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

НБУ підвищив курс долара після досягнення п'ятимісячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 10 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,65 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень