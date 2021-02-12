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Курс долара зростає третій день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 27,844 гривень за 1 долар (+0,0056 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить: 27,8384 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,67 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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