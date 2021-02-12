Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,67 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8000 грн/долар, євро 33,6526 - 33,6741 грн/євро, російський рубль 0,3756 - 0,3760 грн/рубль.

Нагадаємо, 11 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 33,6867 - 33,7110 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (+0,0719 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,7665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.