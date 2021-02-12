Курс долара росте другий день підряд після п'ятимісячного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (+0,0719 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,7665 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)