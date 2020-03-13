Курс долара росте в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 26,60 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 29,68 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,98 (25,75 - 12 березня), продажу - 26,60 (26,55 - 12 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 12 березня), продажу - 29,68 (29,94 - 12 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,23 - 12 березня), продажу 3,70 (3,72 - 12 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 26,12 гривень за долар, курс купівлі до 26,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 29,21 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 березня довідковий курс на рівні 26,06 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 12 березня (25,80 грн/долар). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,00 - 26,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

Учасники валютного ринку на найближчий тиждень не очікують зміни напряму котирувань і прогнозують зростання курсу долара до 26,50 грн/долар.