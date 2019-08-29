Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,27 гривень за долар, курс купівлі до 25,25 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 27,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,2500 - 25,2700 грн/долар, євро 27,9820 - 27,9991 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2500 25,2700 EUR/UAH 27,9820 27,9991 RUB/UAH 0,3777 0,3784

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2000 - 25,2200 грн/долар, євро 27,9216 - 27,9412 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 2522,1856 гривень за 100 доларів (+5,6926 гривень).

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) купівлею чи продажем валюти на міжбанківському валютному ринку намагається знизити коливання курсу. Як зазначив Смолій, НБУ не може ставити мета купувати валюти більше або менше, ніж дозволяє ринок.

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурий, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.