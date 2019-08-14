Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 25,20 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 28,17 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1800 - 25,2000 грн/долар, євро 28,1562 - 28,1736 грн/євро, російський рубль 0,3856 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1800 25,2000

EUR/UAH 28,1562 28,1736

RUB/UAH 0,3856 0,3860

Нагадаємо, 13 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1700 грн/долар, євро 28,1202 - 28,1400 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3853 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 серпня встановлено на такому рівні: 2514,616 гривень за 100 доларів (-1,2327 гривень).

Нагадаємо, аналітик Альпарі Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна заявив, що на поточному тижні гривня буде знаходитися в коридорі 25,10 - 25,40 грн/долар.

Зазначимо, з початку поточного тижня курс долара знаходиться у вузькому діапазоні 25,10-25,20 грн за долар на готівковому, і на міжбанківському валютному ринку.