Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 25,96 гривень за долар, курс купівлі до 25,93 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9300 - 25,9600 грн/долар, євро 29,1349 - 29,1660 грн/євро, російський рубль 0,4125 - 0,4135 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9300 25,9600

EUR/UAH 29,1349 29,1660

RUB/UAH 0,4125 0,4135

Нагадаємо, 17 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,8700 - 25,8900 грн/долар, євро 29,0261 - 29,0485 грн/євро, російський рубль 0,4115 - 0,4119 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,86 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 липня встановлено на такому рівні: 2586,2087 гривень за 100 доларів (-0,2055 гривень).