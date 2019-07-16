Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:50 16 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,81 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,8100 - 25,8400 грн/долар, євро 29,0285 - 29,0596 грн/євро, російський рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8100 25,8400

EUR/UAH 29,0285 29,0596

RUB/UAH 0,4108 0,4114

Нагадаємо, 12 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8200 грн/долар, євро 29,0627 - 29,0913 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,74 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 2574,092 гривень за 100 доларів (-1,9664 гривень).