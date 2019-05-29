Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 17 копійок до 26,69 грн/долар, курс купівлі до 26,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6500 - 26,6900 грн/долар, євро 29,7307 - 29,7726 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6500 26,6900

EUR/UAH 29,7307 29,7726

RUB/UAH 0,4106 0,4113

Нагадаємо, 28 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,49-26,52 грн/долар, євро 29,6529-29,6814 грн/євро, російський рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 травня встановлено на такому рівні: 2640,6167 гривень за 100 доларів (+8,0485 гривень).