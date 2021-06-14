Курс долара продовжив зниження на міжбанку на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,02 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,79 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,0100 - 27,0300 грн/долар, євро 32,6929 - 32,7171 грн/євро, російський рубль 0,3744-0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (-0,0664 грн). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову опустився до мінімальних значень. Нижче він був ще в липні 2020 року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень