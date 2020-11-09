Курс долара падає четвертий день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає після досягнення максимуму на початку листопада

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 28,1116 гривень за 1 долар (-0,0259 грн). При цьому курс долара на 9 листопада становить 28,1375 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс падає четвертий день поспіль, після того, як 4 листопада він досяг максимуму в 28,60 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,48 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 листопада довідковий курс на рівні 28,12 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 листопада (28,17 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні курс долара може опуститися нижче психологічної позначки в 28 гривень. На минулому тижні курс знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,4%.