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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 11:06
Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 27,25 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 32,3618 - 32,3856 грн/євро, російський рубль 0,3706-0,3711 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2200

27,2400

EUR/UAH

32,3618

32,3856

RUB/UAH

0,3706

0,3711

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Відзначимо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,3388 - 32,3625 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за Долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що плаваюче курсоутворення і ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати зайві коливання курсу як в одну, так і в іншу сторону.

Аналітики очікують, що протягом найближчого тижня продовжиться зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

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