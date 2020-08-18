Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 27,25 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 32,3618 - 32,3856 грн/євро, російський рубль 0,3706-0,3711 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2200 27,2400 EUR/UAH 32,3618 32,3856 RUB/UAH 0,3706 0,3711

Відзначимо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,3388 - 32,3625 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за Долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що плаваюче курсоутворення і ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати зайві коливання курсу як в одну, так і в іншу сторону.

Аналітики очікують, що протягом найближчого тижня продовжиться зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.