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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Киев, Вторник 18 августа 2020 11:06
Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар опустился до уровня 27,25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,38 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2200 - 27,2400 грн/доллар, евро 32,3618 - 32,3856 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3711 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2200

27,2400

EUR/UAH

32,3618

32,3856

RUB/UAH

0,3706

0,3711

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Отметим, 17 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2550 грн/доллар, евро 32,3388 - 32,3625 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса как в одну, так и в другую сторону.

Аналитики ожидают, что в течение ближайшей недели продолжится снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

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