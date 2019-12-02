Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 2 грудня 2019 року знизився на 4 копійки до 23,95 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 26,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9300 - 23,9500 грн/долар, євро 26,4314 - 26,4511 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9300 23,9500 EUR/UAH 26,4314 26,4511 RUB/UAH 0,3720 0,3727

Нагадаємо, 29 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9600 - 23,9900 грн/долар, євро 26,3638 - 26,3890 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3735 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 2 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,04 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,87 (23,88 - 29 листопада), продажу - 24,04 (24,06 - 29 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,18 (26,19 - 29 листопада), продажу - 26,51 (26,52 - 29 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,51 - 29 листопада), продажу 3,79 (3,80 - 29 листопада) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2395,7354 гривень за 100 доларів (-1,4922 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 2 грудня - 2397,2276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.