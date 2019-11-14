Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 14 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,28 гривень за долар, курс купівлі до 24,25 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 26,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2500 - 24,2800 грн/долар, євро 26,7016 - 26,7322 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3781 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2500 24,2800 EUR/UAH 26,7016 26,7322 RUB/UAH 0,3773 0,3781

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3200 грн/долар, євро 26,7567 - 26,7763 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,31 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2431,5588 гривень за 100 доларів (-14,6308 гривень).

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада розглядає проект держбюджету на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва очікується 9 листопада. Місія продовжить обговорення з владою України параметри нової програми.