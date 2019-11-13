Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до рівня 24,30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 13 листопада 2019 року знизився на 12 копійок до 24,32 гривень за долар, курс купівлі до 24,30 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 26,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4400 грн/долар, євро 26,7567 - 26,7763 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,3000 24,3200 EUR/UAH 26,7567 26,7763 RUB/UAH 0,3770 0,3775

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4400 грн/долар, євро 26,8931 - 26,9206 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,50 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,39 - 12 листопада), продажу - 24,50 (24,58 - 12 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,78 - 12 листопада), продажу - 27,03 (27,16 - 12 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,53 - 12 листопада), продажу 3,85 (3,87 - 12 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,31 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2431,5588 гривень за 100 доларів (-14,6308 гривень).