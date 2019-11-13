ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Фінанси     13.11.2019 - 17:25
Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до рівня 24,30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 13 листопада 2019 року знизився на 12 копійок до 24,32 гривень за долар, курс купівлі до 24,30 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 26,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4400 грн/долар, євро 26,7567 - 26,7763 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3000

24,3200

EUR/UAH

26,7567

26,7763

RUB/UAH

0,3770

0,3775

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4400 грн/долар, євро 26,8931 - 26,9206 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,50 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,39 - 12 листопада), продажу - 24,50 (24,58 - 12 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,78 - 12 листопада), продажу - 27,03 (27,16 - 12 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,53 - 12 листопада), продажу 3,85 (3,87 - 12 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,31 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2431,5588 гривень за 100 доларів (-14,6308 гривень).

НБУ різко знизив офіційний курс долара Курс долара впав нижче рівня 24,50 гривень
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся