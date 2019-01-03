Курс долара продовжив зниження на міжбанку

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Міжбанківський курс знизився на 25 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:50 3 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 25 копійок до 27,51 грн/долар, купівлі до 27,49 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 49 копійок до 31,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,5200 - 27,5600 грн/долар, євро 31,3232 - 31,3687 грн/євро, російський рубль 0,3976 - 0,3984 грн/рубль.

За станом на 13:50 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4900 27,5100

EUR/UAH 31,1819 31,2018

RUB/UAH 0,3977 0,3984

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7100 -27,7600 грн/долар, євро 31,7369 - 31,7907 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2018 року - 3 січня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 грн/долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 січня встановлено на такому рівні: 2768,8264 гривень за 100 доларів (+23,3285 гривень).