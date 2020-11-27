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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 10:17
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 28,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,48 гривень за долар, курс купівлі до 28,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 33,97 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4600 - 28,4800 грн/долар, євро 33,9470 - 33,9709 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3755 грн/рубль.

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Відзначимо, 26 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,4500 - 28,4650 грн/долар, євро 33,8583 - 33,8761 грн/євро, російський рубль 0,3756 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,44 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 28,4428 гривень за 1 долар (+0,0612 грн). При цьому курс долара на 26 листопада становить: 28,3816 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає сьомий день поспіль

Прогноз

Протягом поточного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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