Курс долара продовжив зростання на міжбанку

На відкритті міжбанківського ринку курс долара станом на 10:30 13 жовтня продовжив зростання порівняно з закриттям попередньої сесії. Курс долара в продажу виріс на 1 копійку - до 28,32 гривень, в купівлі - до 28,30 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

При цьому курс євро у продажу знизився на сім копійок і становить 33,37 гривень.

Таким чином, сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3200 грн/долар, євро 33,3515 - 33,3722 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 12 жовтня торги закрилися в діапазоні 28,2950 - 28,3150 грн/долар, євро 33,4248 - 33,4485 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Нагадаємо, на 13 жовтня Національний банк України встановив курс на позначці 28,24 гривень за долар. Відзначимо, в порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала.

Зокрема, офіційний курс гривні до долара на сьогодні встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро також виріс. На 13 жовтня його встановили на рівні 33,33 гривень за євро, що ще на шість копійок вище показника попереднього дня.