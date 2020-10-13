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Курс долара перейшов до зростання після чотириденного падіння

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 07:45
Курс долара перейшов до зростання після чотириденного падіння
Фото: курс долара знову почав зростати (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,24 гривень за долар. У порівнянні з попереднім днем долар подорожчав на чотири копійки.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Курс долара перейшов до зростання після чотириденного падіння

Фото: курси на 13 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Національний банк підняв курс долара після того, як минулого тижня він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.

Курс долара перейшов до зростання після чотириденного падіння

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку 12 жовтня почав торгуватися на рівні 28,25 гривень у продажу, але ближче до закриття торгів піднявся до 28,31 гривень. Курс євро у продажу зріс до 33,42 гривень.

З урахуванням торгів Національний банк вчора встановив довідковий курс на рівні 28,23 грн/долар, піднявши його на три копійки в порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, аналітики прогнозують, що курс долара цього тижня наблизиться до позначки 28 гривень.

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