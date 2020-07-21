Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар щодня дорожчає 15-20 копійок після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку в продаж 21 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 14 копійок до 27,77 гривень за долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7450 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7818 - 31,8105 грн/євро, російський рубль 0,3917 - 0,3025 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7450 27,7700 EUR/UAH 31,7818 31,8105 RUB/UAH 0,3917 0,3025

Відзначимо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,5223 - 31,5424 грн/євро, російський рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 21 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 19 копійок до 31,73 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,34 - 20 липня), продажу - 27,76 (27,61 - 20 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,16 (30,97 - 20 липня), продажу - 31,73 (31,54 - 20 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,46 - 20 липня), продажу 3,87 (3,87 - 20 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 27,6647 гривень за 1 долар (+0,0636 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,6011 гривень за 1 долар.