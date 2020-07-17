Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 17 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 27,45 гривень за долар, курс купівлі до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,38 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4500 грн/долар, євро 31,3383 - 31,3825 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4200 27,4500 EUR/UAH 31,3383 31,3825 RUB/UAH 0,3819 0,3825

Нагадаємо, 16 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3450 грн/долар, євро 31,2322 - 31,2608 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,49 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 31,30 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,21 (27,11 - 16 липня), продажу - 27,49 (27,36 - 16 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,73 (30,62 - 16 липня), продажу - 31,30 (31,15 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,46 - 16 липня), продажу 3,87 (3,87 - 16 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,36 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня, встановлений на такому рівні: 27,3606 гривень за 1 долар (+0,0868 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,2738 гривень за 1 долар.