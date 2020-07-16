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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Київ, Четвер 16 липня 2020 17:21
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав ще на 17 копійок в день призначення Кирила Шевченка головою НБУ

Курс долара на міжбанку в продаж 16 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 17 копійок до 27,34 гривень за долар, курс купівлі до 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 31,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3450 грн/долар, євро 31,2322 - 31,2608 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3200

27,3450

EUR/UAH

31,2322

31,2608

RUB/UAH

0,3836

0,3841

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

нагадаємо, 15 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,1550 - 27,1750 грн/долар, євро 31,0300 - 31,0528 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.Готівковий ринок

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 16 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 27,36 гривень за долар. Курс євро виріс на 19 копійок до 31,15 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,11 (27,00 - 15 липня), продажу - 27,36 (27,20 - 15 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,62 (30,40 - 15 липня), продажу - 31,15 (30,96 - 15 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 15 липня), продажу 3,87 (3,86 - 15 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар, що 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 липня встановлено на такому рівні: 27,2738 гривень за 1 долар (+0,1548 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,1190 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

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