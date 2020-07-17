Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,37 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3500 - 27,3700 грн/долар, євро 31,1516 - 31,1689 грн/євро, російський рубль 0,3818 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3500 27,3700 EUR/UAH 31,1516 31,1689 RUB/UAH 0,3818 0,3822

нагадаємо, 16 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3450 грн/долар, євро 31,2322 - 31,2608 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар, що 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

Крім того, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.