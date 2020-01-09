Курс долара продовжив різке зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:33 9 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу піднявся на 11 копійок - до 24,11 гривень за долар, курс купівлі - до 24,08 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок - до 26,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0850 - 24,1150 грн/долар, євро 26,7584 - 26,7869 грн/євро, російський рубль 0,3936 - 0,3943 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0850 24,1150 EUR/UAH 26,7584 26,7869 RUB/UAH 0,3936 0,3943

Нагадаємо, 8 січня 2019 року торги по долару закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6642 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Відзначимо, 9 січня Національний банк України різко підвищив курс долара до 23,83 гривень, це на 15 копійок вище в порівнянні з показником попереднього банківського дня.

У той же час, за словами старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, очікується, що в найближчий тиждень курс долара буде трохи знижуватися. В банках вартість американської валюти може скласти 23,5 - 23,8 гривень.

Крім того, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що якщо в Україні будуть виконані всі урядові програми та реформи, то гривня може зміцнюватися і далі.