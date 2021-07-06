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Курс долара продовжив падіння на відкритті міжбанку

Автор: РБК-Україна

На міжбанківському ринку вранці 6 липня 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,26 гривень за долар, в покупці - до 27,24 гривень за долар. Євро поки більш стабільний і торгується в районі позначки 32,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Станом на 10:25 валюти торгуються в діапазоні: долар 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 32,3747 - 33,3985 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.

Зазначимо, 5 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,3859 - 33,4097 грн/євро, російський рубль 0,3709-0,3716 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України на 6 липня 2021 року опустив офіційний курс до позначки 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, курс почав знижуватися після триденного зростання.

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