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Долар знизився після триденного зростання: курс на 6 липня

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 07:45
Долар знизився після триденного зростання: курс на 6 липня Фото: курс долара трохи знизився (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Український Нацбанк на 6 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (- 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив: 27,4121 гривень за 1 долар.

Долар знизився після триденного зростання: курс на 6 липня

Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, курс долара перейшов до зниження після того, як минулого тижня зростав протягом трьох днів.

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку курс долара теж перейшов до зниження і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,35 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар.


А на закритті сесії долар втратив ще три копійки.

Прогноз на тиждень

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Альпарі Вадим Іосуб, на цьому тижні не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанківському ринку може торгуватися близько позначки 27,4 гривень, а готівковий долар в банках - близько 27,2/27,4 гривень.

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