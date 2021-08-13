Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,36 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 31,3447 - 31,3681 грн/євро, російський рубль 0,3632-0,3636 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара знову впав після невеликого зростання. Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 26,7686 гривень за 1 долар (-0,0356 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 26,8042 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.