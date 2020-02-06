Курс долара продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 24,72 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 27,27 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,47 (24,67 - 5 лютого), продажу - 24,72 (24,90 - 5 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,82 (27,14 - 5 лютого), продажу - 27,27 (27,53 - 5 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,61 (3,62 - 5 лютого), продажу 3,94 (3,95 - 5 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,50-24,65 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 6 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 24,62 гривень за долар, курс купівлі-до 24,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 27,07 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 лютого довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 лютого (24,84 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом січня 2020 року на валютному ринку України спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів.

У той же час розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів.