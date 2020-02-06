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Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     06.02.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 24,62 гривень за долар, курс купівлі-до 24,59 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 27,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5900 - 24,6200 грн/долар, євро 27,0465 - 27,0770 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5900

24,6200

EUR/UAH

27,0465

27,0770

RUB/UAH

0,3907

0,3913

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6600 - 24,6900 грн/долар, євро 27,1358 - 27,1688 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 24,7959 гривень за 1 долар (-0,0564 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить 24,8523 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом січня 2020 року на валютному ринку України спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів.

У той же час розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів.

НБУ на 6 лютого знизив офіційний курс долара НБУ назвав фактори впливу на валютний ринок на початку року
Теми: Курс долара
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